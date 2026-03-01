Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Курске
1 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 1 марта 2026 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:35
от 340 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:35
от 390 ₽
