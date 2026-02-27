Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Возвращение в Сайлент Хилл
Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 2026 в Курске
27 февраля 2026
Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 27 февраля 2026 в Курске
О фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
21:40
от 390 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:25
от 480 ₽
