Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Курск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Курске
12 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 12 марта 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
11
чт
12
пт
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:10
от 320 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:35
от 580 ₽
22:10
от 580 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667