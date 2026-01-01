Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Курск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Курска
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Люксор
Расписание
Люксор: расписание сеансов и цены в Курске
Курск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Скидки и акции
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
09:40
от 300 ₽
11:00
от 300 ₽
12:00
от 310 ₽
13:20
от 310 ₽
14:20
от 310 ₽
15:40
от 310 ₽
16:40
от 310 ₽
18:00
от 310 ₽
19:00
от 320 ₽
20:20
от 320 ₽
21:20
от 320 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
09:50
от 250 ₽
13:50
от 260 ₽
17:50
от 260 ₽
21:50
от 270 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
10:00
от 250 ₽
14:40
от 260 ₽
19:20
от 270 ₽
21:40
от 270 ₽
Еще 14 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667