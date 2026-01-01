Оповещения от Киноафиши
Сеть кинотеатров Люксор в Курске

Курск
О сети

Группа компаний «Люксор» является одной из лидирующих компаний современного российского кинорынка. Она объединяет несколько компаний по ключевым направлениям: дистрибьюция, прокат, развитие собственной сети кинотеатров, производство анимационных фильмов.

Сегодня «Люксор» располагает кинотеатрами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Каждый мультиплекс сети «Люксор» оснащен современным оборудованием. Стильный дизайн, комфортабельные кинозалы, качественное изображение и звук - все это создано для максимального комфорта каждого посетителя. 

Балашиха, Брянск, Воронеж, Воскресенск, Клин, Москва, Новосибирск, Орехово-Зуево, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Сочи
Кинотеатры
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
15 отзывов
Скидки в сети
Детский билет / Люксор Европа

Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.

Детям
Студенческие дни / Люксор Европа

Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.

Студентам
Льготный билет / Люксор Европа

Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.

Пенсионерам Инвалидам Многодетным семьям
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
