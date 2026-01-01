Группа компаний «Люксор» является одной из лидирующих компаний современного российского кинорынка. Она объединяет несколько компаний по ключевым направлениям: дистрибьюция, прокат, развитие собственной сети кинотеатров, производство анимационных фильмов.
Сегодня «Люксор» располагает кинотеатрами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.
Каждый мультиплекс сети «Люксор» оснащен современным оборудованием. Стильный дизайн, комфортабельные кинозалы, качественное изображение и звук - все это создано для максимального комфорта каждого посетителя.
Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.
Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.
Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.