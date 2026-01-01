Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Курска Кинотеатры Сети кинотеатров Синема 5 Расписание

Синема 5: расписание сеансов и цены в Курске

Курск
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:55 от 360 ₽ 12:10 от 470 ₽ 13:15 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 16:05 от 470 ₽ 17:00 от 520 ₽ 18:30 от 450 ₽ 19:25 от 520 ₽ 21:05 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:05 от 470 ₽ 15:35 от 400 ₽ 21:30 от 520 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:10 от 530 ₽ 15:45 от 530 ₽ 19:20 от 580 ₽ 21:45 от 520 ₽
Еще 18 фильмов
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше