Синема 5
Синема 5: расписание сеансов и цены в Курске
Курск
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:55
от 360 ₽
12:10
от 470 ₽
13:15
от 400 ₽
15:00
от 400 ₽
16:05
от 470 ₽
17:00
от 520 ₽
18:30
от 450 ₽
19:25
от 520 ₽
21:05
от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:05
от 470 ₽
15:35
от 400 ₽
21:30
от 520 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
12:10
от 530 ₽
15:45
от 530 ₽
19:20
от 580 ₽
21:45
от 520 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
