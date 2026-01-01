Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Курска
Синема 5 Курск
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
