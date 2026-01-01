Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Курска Кинотеатры Сети кинотеатров Синема 5

Сеть кинотеатров Синема 5 в Курске

Курск
О сети

Сеть кинотеатров «Синема 5» является одной из крупнейших сетей России. Она располагает тринадцатью кинотеатрами в разных регионах страны и активно развивается в области кинопоказа.

Все залы оборудованы современной аппаратурой, эргономичными креслами, уютными кинобарами с широким ассортиментом напитков и попкорна. Здесь можно провести вечер с любимым человеком, друзьями или в приятном одиночестве за просмотром хорошего фильма.

В других городах
Бузулук, Волгоград, Волжск, Ереван, Жигулёвск, Ижевск, Казань, Москва, Набережные Челны, Нижнекамск, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Старый Оскол, Уфа, Чебоксары, Энгельс
Кинотеатры
Синема 5 Курск
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2 отзыва
Все кинотеатры
Скидки в сети
Бонусная карта / Синема 5 Курск

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Владельцам карт
Коллективное посещение для школьников / Синема 5 Курск

При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Скидка для многодетных семей / Синема 5 Курск

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате. Минимальная стоимость билета со скидкой 100 рублей.

Многодетным семьям
Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Курска
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
