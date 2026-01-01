Сеть кинотеатров «Синема 5» является одной из крупнейших сетей России. Она располагает тринадцатью кинотеатрами в разных регионах страны и активно развивается в области кинопоказа.
Все залы оборудованы современной аппаратурой, эргономичными креслами, уютными кинобарами с широким ассортиментом напитков и попкорна. Здесь можно провести вечер с любимым человеком, друзьями или в приятном одиночестве за просмотром хорошего фильма.
С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.
При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.