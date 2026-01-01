Оповещения от Киноафиши
5 звезд: расписание сеансов и цены в Курске

Курск
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 240 ₽ 12:10 от 290 ₽ 14:20 от 290 ₽ 16:30 от 340 ₽ 18:40 от 340 ₽ 20:50 от 340 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 240 ₽ 15:40 от 290 ₽ 19:40 от 340 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:20 от 240 ₽ 14:05 от 290 ₽ 17:40 от 340 ₽ 21:25 от 340 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
