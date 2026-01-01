Оповещения от Киноафиши
5 звезд
5 звезд: расписание сеансов и цены в Курске
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
от 240 ₽
12:10
от 290 ₽
14:20
от 290 ₽
16:30
от 340 ₽
18:40
от 340 ₽
20:50
от 340 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 240 ₽
15:40
от 290 ₽
19:40
от 340 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:20
от 240 ₽
14:05
от 290 ₽
17:40
от 340 ₽
21:25
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
