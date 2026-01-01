Оповещения от Киноафиши
Сеть кинотеатров 5 звезд в Курске

Сеть кинотеатров 5 звезд в Курске

Курск
О сети

Сеть «Пять звезд» - это девять современных кинотеатров; три из которых расположены в центре Москвы и шесть - в крупных региональных городах. Киносеть активно участвует в процессе формирования цивилизованного кинотеатрального рынка в России. Главное кредо сети — организация особого кинематографического пространства за счет уверенного строительства и качественного управления кинотеатрами.

Каждый кинотеатр сети «Пять звезд» — универсальный культурно-просветительский центр и уникальное произведение архитектуры и дизайна, предоставляющий комфортные и интересные условия для проведения досуга. Кинотеатры охотно посещают представители всех возрастных и социальных слоев, а цены на билеты доступны самым широким слоям населения.

Сеть «Пять звезд» имеет активную развивающуюся структуру, стремится гибко реагировать на изменения потребностей зрителей и не отставать от новых технологий, повышающих качество изображения, уровень зрелищности кинопродукта.

Репертуар кинотеатров сети «Пять Звезд» невероятно разнообразен и предвосхищает любые, даже самые строгие запросы зрителя. Сеть «Пять звезд» одна из первых в Москве, стала предлагать не только блокбастеры, но артхаусное, авторское и фестивальное кино, фильмы на языке оригинала, эксклюзивную подборку фильмов, расширяющих стандартные представления о кинематографе.

В других городах
Волгоград, Кострома, Москва, Пенза, Рязань, Самара, Щелково
Кинотеатры
5 звезд
ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
8 отзывов
Все кинотеатры
Скидки в сети
Инвалидам / 5 звезд

Стоимость билета 100 рублей все дни (кроме среды) до 18 часов.

Инвалидам
Студенческая скидка / 5 звезд

Скидка 25% действует на все дни недели кроме среды на все сеансы.

Студентам
Многодетным семьям / 5 звезд

Скидка в 20% действует на все сеансы

Многодетным семьям
Все скидки в сети
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
