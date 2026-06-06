Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Ассоль
Расписание сеансов кинотеатра «Ассоль»
Расписание сеансов кинотеатра «Ассоль»
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20:50
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
19:50
от 220 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
16:10
от 220 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
17:50
от 220 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:30
от 200 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
12:10
от 210 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
14:20
от 210 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колорадский жук боялся этого еще в СССР: старый дачный прием снова набирает популярность в 2026 — никакой химии, все «натурэль»
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
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