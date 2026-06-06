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Расписание сеансов кинотеатра «Ассоль»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
19:50 от 220 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
16:10 от 220 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
17:50 от 220 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:30 от 200 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
12:10 от 210 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
14:20 от 210 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
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