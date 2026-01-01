Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Курска Кинотеатры Ассоль Кинотеатр Ассоль (Курск) на карте

Кинотеатр Ассоль (Курск) на карте

Кинотеатр Ассоль (Курск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

4.6 км
Сказка просп. Дружбы, 18
5
4.7 км
Люксор Европа ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
5
5.3 км
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
5
5.6 км
5 звезд ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
5
5.7 км
Спутник ул. Магистральный пр., 16
5
6.5 км
Синема 5 Курск ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
5
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше