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Киноафиша Курска Кинотеатры Ассоль

Ассоль

Курск
Адрес
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
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Телефон

+74712323962 / касса

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О кинотеатре

Кинозал центра досуга «Ассоль» оснащён цифровым кинопроектором с лазерным источником света, «серебряным» киноэкраном, 3D-системой и звуковым процессором Dolby, обеспечивающим объёмный звук. Эргономичные кресла и умный дизайн зала позволяют комфортно наслаждаться даже самыми долгими киноновинками. Кинозал рассчитан на 80 мест.

Стоимость посещения кинозала — одна из самых низких в городе.

Зал также оснащён системой тифлокомментирования, благодаря которой учреждение реализовывает важный социальный проект «Доступное кино» — для зрителей с нарушениями слуха и зрения.

Помимо кинопоказа, в центре досуга «Ассоль» проходят культурные и познавательные мероприятия. Информацию о мероприятиях можно получить на официальном сайте и в группах учреждения в социальных сетях.

 

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Расписание сеансов в кинотеатре Ассоль
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
19:50 от 220 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
16:10 от 220 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
17:50 от 220 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 1 сеанс
10:30 от 200 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Центр досуга «Ассоль» 24 июня 2024, 15:15
Дорогие друзья! Коллектив центра досуга «Ассоль» непрерывно работает над улучшением качества обслуживания. Мы всегда рады видеть Вас в стенах нашего… Читать дальше…
Евгения Викторовна 24 июня 2024, 16:44
Большое спасибо центру "Ассоль" за организацию культурного семейного досуга: ходили и в кино, и на тематические мероприятия. Все очень понравилось.
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Фильмы в кинотеатре Ассоль

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
19:50 от 220 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
16:10 от 220 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
17:50 от 220 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
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