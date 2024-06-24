Кинозал центра досуга «Ассоль» оснащён цифровым кинопроектором с лазерным источником света, «серебряным» киноэкраном, 3D-системой и звуковым процессором Dolby, обеспечивающим объёмный звук. Эргономичные кресла и умный дизайн зала позволяют комфортно наслаждаться даже самыми долгими киноновинками. Кинозал рассчитан на 80 мест.
Стоимость посещения кинозала — одна из самых низких в городе.
Зал также оснащён системой тифлокомментирования, благодаря которой учреждение реализовывает важный социальный проект «Доступное кино» — для зрителей с нарушениями слуха и зрения.
Помимо кинопоказа, в центре досуга «Ассоль» проходят культурные и познавательные мероприятия. Информацию о мероприятиях можно получить на официальном сайте и в группах учреждения в социальных сетях.