Расписание сеансов кинотеатра «Сказка»

Расписание сеансов кинотеатра «Сказка»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:20 от 200 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:35 от 200 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:15 от 150 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 150 ₽ 14:20 от 150 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
18:20 от 200 ₽
