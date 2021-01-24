Оповещения от Киноафиши
Сказка

Сказка

Курск
Адрес
г. Курск, просп. Дружбы, 18
Телефон

+7(4712) 51-65-73 / бронирование

Билеты от 180 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Сказка» в Курске был открыт в 1990 году в северо-западном микрорайоне города.

Сегодня — это полноценная современная киноплощадка, специализирующаяся, в основном, на детском, молодежном и семейном кинорепертуаре. В центре досуга «Сказка» проводятся также выставки, кинофестивали, предсеансовые встречи, круглые столы, благотворительные вечера для пожилых людей, праздники для жителей микрорайона, концерты и многое другое.

В кинотеатре «Сказка» один зрительный зал на 108 мест, оборудованный современной кинотехникой и отвечающей всем требованиям комфортности. Предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. В репертуаре: блокбастеры, комедии, анимация, семейное кино, арт-хаус, образовательные фильмы — как премьерные показы, так и популярная классика.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Сказка» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
3 голоса
Билеты от 180 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Сказка
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
20:20 от 220 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
16:35 от 220 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
12:15 от 180 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
10:00 от 180 ₽ 14:20 от 180 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Екатерина Пелешок (Булатникова) 24 января 2021, 23:01
Отличный кинотеатр!!!Приятная атмосфера!!!Доброжелательный персонал!!!
3 голоса
Фильмы в кинотеатре Сказка

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:20 от 220 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:35 от 220 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:15 от 180 ₽
