Кинотеатр «Сказка» в Курске был открыт в 1990 году в северо-западном микрорайоне города.

Сегодня — это полноценная современная киноплощадка, специализирующаяся, в основном, на детском, молодежном и семейном кинорепертуаре. В центре досуга «Сказка» проводятся также выставки, кинофестивали, предсеансовые встречи, круглые столы, благотворительные вечера для пожилых людей, праздники для жителей микрорайона, концерты и многое другое.

В кинотеатре «Сказка» один зрительный зал на 108 мест, оборудованный современной кинотехникой и отвечающей всем требованиям комфортности. Предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. В репертуаре: блокбастеры, комедии, анимация, семейное кино, арт-хаус, образовательные фильмы — как премьерные показы, так и популярная классика.

