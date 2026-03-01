Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Спутник»

Расписание сеансов кинотеатра «Спутник»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:20
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:35
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:15
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 14:20
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
18:20
