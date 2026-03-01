Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Курска
Кинотеатры
Спутник
Расписание сеансов кинотеатра «Спутник»
Расписание сеансов кинотеатра «Спутник»
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
20:20
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:35
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:15
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
14:20
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
18:20
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
