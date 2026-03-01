Оповещения от Киноафиши
Русский
Спутник

Спутник

Курск
Детские праздники Схема зрительного зала
Адрес
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
Телефон

+7 (4712) 37-87-94 / бронирование

Расписание
О кинотеатре

Кинотеатр «Спутник» в Курске — это уникальная киноплощадка в Сеймском округе города, специализирующаяся на кинопоказах художественных и документальных фильмов, анимации, кинолент российского производства и мировой классики.

Кинозал небольшой, но по-современному комфортный, вмещает 120 зрителей. 

Кинотеатр «Спутник» тесно сотрудничает с городскими образовательными учреждениями, школой искусств, дошкольными учреждениями. Этот центр досуга нравится и молодежи, и семейной аудитории. Здесь можно в спокойной обстановке наслаждаться просмотром как премьерных новинок, так и любимой классики, и ретро-фильмов.

В кинотеатре работают клубы по интересам, проводятся выставки, концерты, праздничные вечера, можно арендовать зрительный зал для семинаров и презентаций.

4 голоса
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Спутник
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
20:20 ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
16:35 ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
12:15 ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
10:00 14:20 ...
Отзывы о кинотеатре

4 голоса
Фильмы в кинотеатре Спутник

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:20
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:35
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:15
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
