Кинотеатр «Спутник» в Курске — это уникальная киноплощадка в Сеймском округе города, специализирующаяся на кинопоказах художественных и документальных фильмов, анимации, кинолент российского производства и мировой классики.

Кинозал небольшой, но по-современному комфортный, вмещает 120 зрителей.

Кинотеатр «Спутник» тесно сотрудничает с городскими образовательными учреждениями, школой искусств, дошкольными учреждениями. Этот центр досуга нравится и молодежи, и семейной аудитории. Здесь можно в спокойной обстановке наслаждаться просмотром как премьерных новинок, так и любимой классики, и ретро-фильмов.

В кинотеатре работают клубы по интересам, проводятся выставки, концерты, праздничные вечера, можно арендовать зрительный зал для семинаров и презентаций.