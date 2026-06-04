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Расписание сеансов кинотеатра «Люксор Европа»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 19 вт 30
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 320 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
09:50 от 350 ₽ 16:10 от 370 ₽ 20:40 от 380 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 320 ₽ 17:30 от 320 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
13:10 от 420 ₽ 19:10 от 430 ₽ 21:40 от 430 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
12:20 от 320 ₽ 14:40 от 320 ₽ 17:00 от 320 ₽ 19:20 от 330 ₽ 22:00 от 330 ₽
Коммерсант
Коммерсант драма, экранизация 2026, Россия
2D
21:40 от 330 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
09:40 от 300 ₽ 14:20 от 320 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
09:50 от 300 ₽ 18:20 от 330 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
16:50 от 320 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
09:40 от 400 ₽ 12:10 от 420 ₽ 13:30 от 420 ₽ 16:10 от 420 ₽ 18:50 от 430 ₽ 21:30 от 430 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
10:30 от 400 ₽ 13:10 от 420 ₽ 15:50 от 420 ₽ 18:30 от 430 ₽ 21:10 от 430 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
10:10 от 300 ₽ 14:50 от 320 ₽ 20:00 от 330 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 370 ₽ 15:35 от 370 ₽ 19:40 от 380 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
12:00 от 320 ₽ 18:20 от 330 ₽ 22:00 от 330 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
11:50 от 320 ₽ 16:30 от 320 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
14:20 от 320 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
09:40 от 300 ₽ 15:40 от 320 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
2D
19:00 от 330 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
09:40 от 300 ₽ 13:45 от 320 ₽ 17:50 от 320 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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