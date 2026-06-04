Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Люксор Европа
Расписание сеансов кинотеатра «Люксор Европа»
Расписание сеансов кинотеатра «Люксор Европа»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 320 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
09:50
от 350 ₽
16:10
от 370 ₽
20:40
от 380 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 320 ₽
17:30
от 320 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
13:10
от 420 ₽
19:10
от 430 ₽
21:40
от 430 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
12:20
от 320 ₽
14:40
от 320 ₽
17:00
от 320 ₽
19:20
от 330 ₽
22:00
от 330 ₽
Коммерсант
драма, экранизация
2026, Россия
2D
21:40
от 330 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
09:40
от 300 ₽
14:20
от 320 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
09:50
от 300 ₽
18:20
от 330 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
16:50
от 320 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
09:40
от 400 ₽
12:10
от 420 ₽
13:30
от 420 ₽
16:10
от 420 ₽
18:50
от 430 ₽
21:30
от 430 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
10:30
от 400 ₽
13:10
от 420 ₽
15:50
от 420 ₽
18:30
от 430 ₽
21:10
от 430 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
10:10
от 300 ₽
14:50
от 320 ₽
20:00
от 330 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 370 ₽
15:35
от 370 ₽
19:40
от 380 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
12:00
от 320 ₽
18:20
от 330 ₽
22:00
от 330 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
11:50
от 320 ₽
16:30
от 320 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
14:20
от 320 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
09:40
от 300 ₽
15:40
от 320 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
2D
19:00
от 330 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
09:40
от 300 ₽
13:45
от 320 ₽
17:50
от 320 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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