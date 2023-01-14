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Киноафиша Курска Кинотеатры Люксор Европа

Люксор Европа

Курск
Адрес
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
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Билеты от 300 ₽
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Сеть

Люксор
ТРК
Расположен в ТРЦ «Европа-40»

О кинотеатре

Кинотеатр «Люксор Европа» в городе Курске основался в ТРЦ «Европа-40» по адресу ул. Студенческая, д. 1.

Открытие кинотеатра прошло в сентябре 2013 года. Этот восьмизальный мультиплекс вмещает в себя – 1335 посадочных мест. В одном из этих залов установлена технология Dolby Atmos, которая позволяет почувствовать звук каждой клеткой своего тела, что делает фильм более реалистичным. Также во всех кинозалах установлено новое акустическое и проекционное оборудования. Благодаря цифровой системе, зрители имеют возможность насладиться фильмами в 3D формате.

Полное погружение происходящего на экране обеспечивают Кресла D-BOX. Они созданы по уникальной технологии. Их способность синхронизировать спецэффекты фильма, дают гостям испытать новые ощущения от просмотра фильма. В любое время года в залах работает бесперебойная система климат-контроля.

Снек-бар находится в холле киноцентра, здесь предлагается большой ассортимент закусок и напитков.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Люксор Европа» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Dolby Atmos
Парковка
A/C
6.2 Оцените
33 голоса
Билеты от 300 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Люксор Европа
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
11:30 от 320 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
09:50 от 350 ₽ 16:10 от 370 ₽ 20:40 от 380 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
11:30 от 320 ₽ 17:30 от 320 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 3 сеанса
13:10 от 420 ₽ 19:10 от 430 ₽ 21:40 от 430 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Алина Лаврова 14 января 2023, 19:19
Лучше бы не ходила. 14.01.23 пошла на Чебурашку. Покупала электронный билет, пыталась отсканировать как сказала женщина контролер-билетер. Не… Читать дальше…
Нонна Галумян 18 февраля 2024, 23:41
ужасный кинотеатр!! сотрудники ужасные, некоторые даже не здороваются, пошли на лёд 3, прошло 2 часа и звук выключился!!! люди из зала пошли… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
33 голоса
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Оцените
Скидки в кинотеатре
Детский билет

Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.

Детям
Студенческие дни

Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.

Студентам
Льготный билет

Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.

Пенсионерам Инвалидам Многодетным семьям
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Фильмы в кинотеатре Люксор Европа

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 19 вт 30
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 320 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
09:50 от 350 ₽ 16:10 от 370 ₽ 20:40 от 380 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 320 ₽ 17:30 от 320 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Момо
Момо
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