Кинотеатр «Люксор Европа» в городе Курске основался в ТРЦ «Европа-40» по адресу ул. Студенческая, д. 1.
Открытие кинотеатра прошло в сентябре 2013 года. Этот восьмизальный мультиплекс вмещает в себя – 1335 посадочных мест. В одном из этих залов установлена технология Dolby Atmos, которая позволяет почувствовать звук каждой клеткой своего тела, что делает фильм более реалистичным. Также во всех кинозалах установлено новое акустическое и проекционное оборудования. Благодаря цифровой системе, зрители имеют возможность насладиться фильмами в 3D формате.
Полное погружение происходящего на экране обеспечивают Кресла D-BOX. Они созданы по уникальной технологии. Их способность синхронизировать спецэффекты фильма, дают гостям испытать новые ощущения от просмотра фильма. В любое время года в залах работает бесперебойная система климат-контроля.
Снек-бар находится в холле киноцентра, здесь предлагается большой ассортимент закусок и напитков.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Люксор Европа» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.
Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.
Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.