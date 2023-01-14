Кинотеатр «Люксор Европа» в городе Курске основался в ТРЦ «Европа-40» по адресу ул. Студенческая, д. 1.

Открытие кинотеатра прошло в сентябре 2013 года. Этот восьмизальный мультиплекс вмещает в себя – 1335 посадочных мест. В одном из этих залов установлена технология Dolby Atmos, которая позволяет почувствовать звук каждой клеткой своего тела, что делает фильм более реалистичным. Также во всех кинозалах установлено новое акустическое и проекционное оборудования. Благодаря цифровой системе, зрители имеют возможность насладиться фильмами в 3D формате.

Полное погружение происходящего на экране обеспечивают Кресла D-BOX. Они созданы по уникальной технологии. Их способность синхронизировать спецэффекты фильма, дают гостям испытать новые ощущения от просмотра фильма. В любое время года в залах работает бесперебойная система климат-контроля.

Снек-бар находится в холле киноцентра, здесь предлагается большой ассортимент закусок и напитков.

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