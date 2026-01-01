Стоимость билета 100 рублей все дни (кроме среды) до 18 часов.
Скидка 25% действует на все дни недели кроме среды на все сеансы.
Скидка в 20% действует на все сеансы
При заявке от 20 человек предоставляется скидка в размере 25%.
Клубная карта предоставляет 10% скидку, которая не суммируется с другими скидками. Посетители сами выбирают чем воспользоваться, - картой или другими, доступными им, скидками.
Клубный день проводится во всех кинотеатрах сети каждую среду, в этот день действует скидка только 50%. Другие скидки и клубные карты не работают.
Возраст определяется визуально. В случае сомнений сотрудники имеют право попросить удостоверяющий документ. Скидка действует в понедельник и вторник до 18.00, стоимость билета — 100 рублей. С четверга по воскресенье скидка действует до 18 часов, стоимость билета 120 рублей. Дети до 3х лет также подпадают под действие скидки.