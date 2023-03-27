«Пять звезд-Курск» открылся 23 августа 2008 года. В нем одновременно работают семь кинозалов, обустроенных новейшими системами изображения и звука. Это позволяет выбрать фильм на любой вкус в удобное время. Помимо кинозалов в кинотеатре можно посетить кинобар, боулинг и бильярд.

Выходные дни в кинотеатре - понедельник, вторник

График работы бильярда: ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Боулинг временно принимает только коллективные заявки на игру от двух дорожек и более, в дни работы кинотеатра.

тел: 73-23-23

В кинотеатре действует система акций и скидок для студентов, школьников и пенсионеров, детский билет и льготы для многодетных семей.

Перед тем, как покупать билеты, обязательно обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные на нашем сайте. Лица, не достигшие положенного возраста, не могут быть допущены на сеанс.

* Обращаем ваше внимание на то, что действие скидок не распространяется на праздничные дни.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.