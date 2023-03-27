Оповещения от Киноафиши
Русский
Кинотеатры 5 звезд

Курск
Адрес
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
Показать на карте
Телефон

+7 (4712) 73-27-25 / автоинформатор

Позвонить

+7 (4712) 73-27-29 / касса

Позвонить
Билеты от 290 ₽
Сеть

5 звезд
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пушкинский»

О кинотеатре

«Пять звезд-Курск» открылся 23 августа 2008 года. В нем одновременно работают семь кинозалов, обустроенных новейшими системами изображения и звука. Это позволяет выбрать фильм на любой вкус в удобное время. Помимо кинозалов в кинотеатре можно посетить кинобар, боулинг и бильярд.

Выходные дни в кинотеатре - понедельник, вторник

График работы бильярда: ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Боулинг временно принимает только коллективные заявки на игру от двух дорожек и более, в дни работы кинотеатра. 

тел: 73-23-23

В кинотеатре действует система акций и скидок для студентов, школьников и пенсионеров, детский билет и льготы для многодетных семей.

Перед тем, как покупать билеты, обязательно обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные на нашем сайте. Лица, не достигшие положенного возраста, не могут быть допущены на сеанс.

* Обращаем ваше внимание на то, что действие скидок не распространяется на праздничные дни.

ВНИМАНИЕ! Для просмотра сеансов в формате 3D необходимы специальные очки, которые вы всегда можете приобрести в кассах кинотеатра по цене 50 рублей или воспользоваться своими очками.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
7.4 Оцените
14 голосов
Билеты от 290 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре 5 звезд
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
11:55 от 290 ₽ 17:25 от 390 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 390 ₽ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 390 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
21:05 от 390 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Ксения Самойлова 27 марта 2023, 19:11
отвратительное отношение к посетителям. не заслуживает даже одной звезды, какие уж там пять.
бежала после работы, чтобы успеть на сеанс в…
Коля Михайлов 8 ноября 2019, 14:50
Идеальное соотношение цены и качества. Мало того, что «5 звезд» один из самых больших кинотеатров города (7 залов), так в нем еще и политика…
Отзывы Написать отзыв
14 голосов
Скидки в кинотеатре
Инвалидам

Стоимость билета 100 рублей все дни (кроме среды) до 18 часов.

Инвалидам
Студенческая скидка

Скидка 25% действует на все дни недели кроме среды на все сеансы.

Студентам
Многодетным семьям

Скидка в 20% действует на все сеансы

Многодетным семьям
Все скидки в кинотеатре
Фотографии
Фильмы в кинотеатре 5 звезд

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
11:55 от 290 ₽ 17:25 от 390 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:10 от 390 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
21:40 от 390 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
