Киноафиша Фильмы Инферно Расписание сеансов Инферно, 2025 в Кургане 12 марта 2026

Расписание сеансов Инферно, 12 марта 2026 в Кургане

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Инферно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
23:35 от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
18:30 22:45
Россия г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
20:10 от 350 ₽
