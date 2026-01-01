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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
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Киноафиша Фильмы Легенды Расписание сеансов Легенды, 2026 в Кургане

Расписание сеансов Легенды, 2026 в Кургане

Вся информация о мультфильме
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
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