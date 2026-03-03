Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Кургане
5 марта 2026
Расписание сеансов Убежище, 5 марта 2026 в Кургане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
03:20
