Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Кургане
14 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 14 марта 2026 в Кургане
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
15:25
от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
12:10
от 300 ₽
14:00
от 350 ₽
22:30
от 370 ₽
Россия
г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
16:20
от 300 ₽
