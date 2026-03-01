В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала

Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное

Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет

1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн

Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили

Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)

Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)

«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл

Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина

Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи