Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Кургане 10 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 10 марта 2026 в Кургане

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Россия г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
09:40 от 200 ₽ 14:10 от 250 ₽ 18:00 от 300 ₽
