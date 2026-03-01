Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Кургане 9 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 9 марта 2026 в Кургане

чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Россия г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
09:40 от 250 ₽ 14:10 от 300 ₽ 18:00 от 350 ₽
