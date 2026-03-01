Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Кургане

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Кургане

Pushka г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
09:05 от 250 ₽ 10:45 от 250 ₽ 13:05 от 320 ₽ 14:25 от 320 ₽ 15:20 от 320 ₽ 17:05 от 350 ₽ 19:20 от 400 ₽ 21:15 от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
10:45 11:45 12:55 13:50 15:05 16:00 17:15 18:15 19:25 20:25
Россия г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
09:40 от 250 ₽ 14:10 от 300 ₽ 18:00 от 350 ₽
