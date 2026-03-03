Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Кургане 5 марта 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 5 марта 2026 в Кургане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
17:15 от 350 ₽
ULTRA Cinema Курган Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
03:50
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше