Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Кургане 11 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 11 марта 2026 в Кургане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
17:35 от 350 ₽
ULTRA Cinema Курган Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
14:30 от 300 ₽
