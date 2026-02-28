Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Кургане
4 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Кургане
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Pushka
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
09:10
от 250 ₽
12:50
от 320 ₽
18:00
от 400 ₽
Россия
г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
14:20
от 250 ₽
