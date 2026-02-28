Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
2 марта 2026
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
09:10
от 250 ₽
12:50
от 320 ₽
18:00
от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
13:05
от 300 ₽
15:15
от 350 ₽
17:25
от 350 ₽
22:20
от 370 ₽
Россия
г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
14:20
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
