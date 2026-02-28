Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Кургане 2 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 2 марта 2026 в Кургане

Pushka г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
09:10 от 250 ₽ 12:50 от 320 ₽ 18:00 от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
13:05 от 300 ₽ 15:15 от 350 ₽ 17:25 от 350 ₽ 22:20 от 370 ₽
Россия г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
14:20 от 250 ₽
