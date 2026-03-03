Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Кургане
5 марта 2026
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 5 марта 2026 в Кургане
Pushka
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
23:10
от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
00:55
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
