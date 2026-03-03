Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кто-то должен умереть Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Кургане 5 марта 2026

Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 5 марта 2026 в Кургане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Кто-то должен умереть»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
04:55
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше