Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Кургане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Pushka
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
17:25
от 350 ₽
23:20
от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
10:30
от 250 ₽
20:50
от 400 ₽
Россия
г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
20:00
от 350 ₽
