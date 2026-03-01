Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Кургане 14 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Кургане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
09:10 от 250 ₽ 11:15 от 300 ₽ 13:20 от 400 ₽ 17:10 от 420 ₽
ULTRA Cinema Курган Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
10:35 от 250 ₽ 12:40 от 300 ₽ 14:50 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 19:10 от 400 ₽
Россия г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
10:50 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
