Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Кургане
14 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 14 марта 2026 в Кургане
Pushka
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
11:45
от 300 ₽
17:40
от 420 ₽
ULTRA Cinema Курган
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
14:05
от 350 ₽
16:20
от 350 ₽
20:30
от 400 ₽
Россия
г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
13:00
от 250 ₽
