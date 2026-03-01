Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Кургане
7 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 7 марта 2026 в Кургане
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Pushka
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
11:00
от 300 ₽
15:00
от 400 ₽
18:35
от 420 ₽
19:00
от 420 ₽
21:05
от 420 ₽
Россия
г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
13:30
от 300 ₽
17:50
от 350 ₽
