Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Кургане 13 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 13 марта 2026 в Кургане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
15:00 от 320 ₽ 19:45 от 400 ₽ 23:35 от 400 ₽
Россия г. Курган, ул. Володарского, 75
2D
12:20 от 250 ₽ 18:10 от 350 ₽
