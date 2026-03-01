Оповещения от Киноафиши
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Кургане
Завтра
13
сб
14
вс
15
Pushka
г. Курган, ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
2D
10:55
от 250 ₽
16:55
от 350 ₽
21:00
от 400 ₽
23:10
от 400 ₽
ULTRA Cinema Курган
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
2D
12:05
от 300 ₽
14:30
от 350 ₽
17:00
от 350 ₽
19:20
от 400 ₽
21:40
от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
