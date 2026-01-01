Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Момо»
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ул. Володарского, 75
г. Курган, ул. Володарского, 75
+7 (3522) 60-52-50 (бронирование)
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Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
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Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
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2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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