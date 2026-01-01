Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Момо» 1
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Сеть Премьер зал на карте в городе Курган

Курган
Россия
ул. Володарского, 75
г. Курган, ул. Володарского, 75
+7 (3522) 60-52-50 (бронирование)
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
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