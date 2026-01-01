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Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
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Сеть ULTRA Cinema на карте в городе Курган

Курган
ULTRA Cinema Курган
ул, Коли Мяготина, 8
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
8(3522)22-89-87
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
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