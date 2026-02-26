Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кургана
ULTRA Cinema Курган
Расписание сеансов кинотеатра «ULTRA Cinema Курган»
Расписание сеансов кинотеатра «ULTRA Cinema Курган»
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:15
от 370 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
21:45
от 400 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
22:20
от 400 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
22:05
от 400 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма
2026, США
2D
22:15
от 400 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
00:35
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
