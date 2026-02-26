Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «ULTRA Cinema Курган»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:15 от 370 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:45 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
22:20 от 400 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
22:05 от 400 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
2D
22:15 от 400 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
00:35
