ULTRA Cinema Курган

ULTRA Cinema Курган

Курган
Адрес
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
Показать на карте
Телефон

8(3522)22-89-87

Позвонить
Билеты от 370 ₽
Сеть

ULTRA Cinema

О кинотеатре

Современный мультиплекс с 8 залами. 

Билеты от 370 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре ULTRA Cinema Курган
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 370 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 400 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 400 ₽ ...
Кутюр
Кутюр
Сегодня 1 сеанс
22:05 от 400 ₽ ...
Фильмы в кинотеатре ULTRA Cinema Курган

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:15 от 370 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:45 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
22:20 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
