ULTRA Cinema Курган
ULTRA Cinema Курган
Курган
Адрес
Курган, ул, Коли Мяготина, 8
Показать на карте
Телефон
8(3522)22-89-87
Позвонить
Сеть
ULTRA Cinema
Современный мультиплекс с 8 залами.
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:15
от 370 ₽
...
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
21:45
от 400 ₽
...
Драники
Сегодня 1 сеанс
22:20
от 400 ₽
...
Кутюр
Сегодня 1 сеанс
22:05
от 400 ₽
...
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:15
от 370 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
21:45
от 400 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
22:20
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
