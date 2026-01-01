Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кургана Кинотеатры Киноклуб Увал Кинотеатр Киноклуб Увал (Курган) на карте

Кинотеатр Киноклуб Увал (Курган) на карте

Кинотеатр Киноклуб Увал (Курган) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

7.1 км
Pushka ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
5
7.1 км
Россия ул. Володарского, 75
5
8.2 км
ULTRA Cinema Курган ул, Коли Мяготина, 8
5
12 км
Клумба 2 мкрн, 17
5
12.7 км
Киноклуб Рябково ул.Школьная, 13Б
5
135 км
Kino_Club Курганская обл., с. Шатрово, ул. Федосеева, 64
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
