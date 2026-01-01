Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Киноклуб Рябково»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09 Позвонить
Кинотеатры рядом
4.1 км
Клумба 2 мкрн, 17
5
5.6 км
Россия ул. Володарского, 75
5
6.1 км
Pushka ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
5
7.1 км
ULTRA Cinema Курган ул, Коли Мяготина, 8
5
12.7 км
Киноклуб Увал г.Курган, п. Увал, ул.Трактовая, 1Б
5
123 км
Kino_Club Курганская обл., с. Шатрово, ул. Федосеева, 64
5
