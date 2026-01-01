Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кургана
Кинотеатры
Киноклуб Рябково
Расписание сеансов кинотеатра «Киноклуб Рябково»
Расписание сеансов кинотеатра «Киноклуб Рябково»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (965) 868-91-09 +7 (3522) 22-91-09
Позвонить
Кинотеатры рядом
4.1
км
Клумба
2 мкрн, 17
5
5.6
км
Россия
ул. Володарского, 75
5
6.1
км
Pushka
ул. Пушкина, 25, ТРЦ «Гулливер»
5
7.1
км
ULTRA Cinema Курган
ул, Коли Мяготина, 8
5
12.7
км
Киноклуб Увал
г.Курган, п. Увал, ул.Трактовая, 1Б
5
123
км
Kino_Club
Курганская обл., с. Шатрово, ул. Федосеева, 64
5
