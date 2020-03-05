Культурный центр «Современник» в Кургане находится в Заозерном районе города на проспекте маршала Голикова.

В кинозале установлена передовая кинотехника, многоканальный звук Dolby Digital, фильмы демонстрируются в цифровом формате. В репертуаре лучшие мировые премьеры и российские киноленты. В холле работает кино-бар с разнообразными десертами, чипсами, попкорном, напитками.

В центре досуга «Современник» кроме кинопоказов проводятся фестивали, концерты, вернисажи, праздничные мероприятия, молодежные дискотеки. Здесь работают различные творческие коллективы, клубы по интересам.

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