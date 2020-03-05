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Киноафиша Кургана Кинотеатры Современник

Современник

Курган
Адрес
г. Курган, Третий микрорайон, 25
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Телефон

+7 (3522) 56-57-96

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О кинотеатре

Культурный центр «Современник» в Кургане находится в Заозерном районе города на проспекте маршала Голикова.

В кинозале установлена передовая кинотехника, многоканальный звук Dolby Digital, фильмы демонстрируются в цифровом формате. В репертуаре лучшие мировые премьеры и российские киноленты. В холле работает кино-бар с разнообразными десертами, чипсами, попкорном, напитками.
В центре досуга «Современник» кроме кинопоказов проводятся фестивали, концерты, вернисажи, праздничные мероприятия, молодежные дискотеки. Здесь работают различные творческие коллективы, клубы по интересам.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Современник» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

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Отзывы о кинотеатре

Василий Хлебников 5 марта 2020, 10:16
Сегодня, 05 марта я не смог дозвониться по тел 56-57-96, соединение не получается. Возможно в интернете номер телефона не существующего.
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