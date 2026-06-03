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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Pushka
Расписание сеансов кинотеатра «Pushka»
Расписание сеансов кинотеатра «Pushka»
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Время сеанса
20:50
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20:50
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
23:30
от 350 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
23:20
от 350 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
23:25
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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