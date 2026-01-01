ТРЦ «Гулливер» - крупный торгово-развлекательный центр в Кургане площадью более 56 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Гулливер» представляет собой двухуровневый комплекс с более чем 80 магазинами одежды,

обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Гулливер» расположен в центральном районе Кургана на улице Пушкина, в непосредственной близости от парка Победы и железнодорожной станции «Курган».

На территории торгово-развлекательного центра «Гулливер» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Concept Club, Redmond, Incity, Ecco, O'Stin, Westland, Pazolini, Gloria Jeans, Elis, Lalis, Button Blue и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, аптека, магазин спортивного питания, зоомагазин, студия загара, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Гулливер» функционируют современный кинотеатр «Пушкинский», продовольственный гипермаркет «Метрополис», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», боулинг клуб Pushka, игровой клуб «Лазертаг», детская развлекательная зона Pushka, детская игровая площадка «Арлекино».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («СУШИЯН», «Макдональдс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Гулливер» есть 2 бесплатные автомобильные парковки на 50 и на 120 машиномест.

Адрес:

г. Курган, ул. Пушкина, д. 25

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Гулливер» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Пушкина до остановки «Парк Победы»

на автобусах № 7, 10, 13, 36, 75, 306, 312, 320, 321, 323, 349, 368, 391, 396

на маршрутном такси № 306

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Гулливер»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Метрополис»: 08.00 – 23.00;

Кинотеатр «Пушкинский»: 09.00 – 00.00;

Боулинг Pushka: пн – чт: 12.00 – 00.00, пт: 12.00 – 01.00, сб: 11.00 – 01.00, вс: 11.00 – 00.00;

Игровой клуб «Лазертаг»: 10.00 – 22.00;

Детская игротека Pushka: 10.00 – 22.00;

Детская игротека «Арлекино»: 10.00 – 20.00